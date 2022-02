Von CO2-Sparen bis Shopping : Wie Gamifizierung unseren Alltag verändert

Karlsruhe Was hat das „Moorhuhn“ mit einer schottischen Whisky-Marke zu tun? Schon Ende des vergangenen Jahrtausends nutzten Unternehmen spielerische Elemente für ihre Zwecke. Inzwischen hat die Gamifizierung Einzug in den Alltag gehalten. Das muss nichts Schlechtes bedeuten.

Er gibt High five, man kann ihn kraulen, an den Füßen kitzeln und anziehen: zum Beispiel eine Sonnenbrille oder einen Bollenhut aus dem Schwarzwald.

„Die Gamifizierung ist hart in der Ökonomisierung angekommen“

Damit folgen sie dem Trend zur Gamifizierung. Der Begriff lässt sich unterschiedlich definieren. Im Grunde sind spielerische Elemente gemeint, die mehr Spaß beim Benutzen machen sollen. Keine neue Idee, doch in den vergangenen Jahren hat sich einiges auf dem Markt getan. Gamifizierung hat Einzug in den Alltag erhalten.

Für die Digital Natives ist Gamification Alltag

Früher Gamifizierung - heute Standard

In Asien spielten die Integration von Internet und Game-Elementen eine große Rolle, so Walz: „Die Chinesen haben die Integration von Gamification direkt in das Online-Shopping perfektioniert, zum Beispiel durch Live Shopping per App mit interaktiven Quizzes und hohem Entertainment-Wert.“ Die Gemeinsamkeit zwischen Fernost und westlicher Welt sei die zunehmende Ökonomisierung durch Game- und Unterhaltungselemente. Der wesentliche Unterschied: In China bediene sich auch der Staat explizit der Verhaltensregulierung.