Zeit für die Haus-Suche : Wie lange sind Immobilienkredite noch so günstig?

Wie lange sind Immobilienkredite noch so günstig?

Frankfurt/Main Gute Zeiten für Käufer: Die Zinsen für Immobiliendarlehen sind so niedrig wie selten zuvor.

„Die Situation ist faszinierend“, sagte Max Herbst von der unabhängigen FMH-Finanzberatung in Frankfurt am Main im Interview mit dem dpa-Themendienst. „Investoren sind nach wie vor auf der Suche nach Sicherheit.“ Für Interessenten sind das aber nicht nur gute Nachrichten.

Frage: Wie lange werden denn die Zinsen noch so niedrig bleiben?

Antwort: Unsicherheit auf den Märkten bedeutet automatisch: Sicherheit geht vor Rendite. Investoren sind in solchen Situationen bereit, bei Bundesanleihen beispielsweise negative Renditen in Kauf zu nehmen. Das drückt auch die Pfandbriefe und damit auch die Hypothekenzinsen. Solange also die Situation insgesamt weiter unsicher bleibt, werden auch die Zinsen niedrig sein.