Service mit Einschränkungen Wie sich Postbank-Kunden für den IT-Umbau wappnen können

Stück für Stück geht die Postbank in die Muttergesellschaft Deutsche Bank über. Ein Umzug, der den zwölf Millionen Postbank-Kundinnen und -Kunden zum wiederholten Mal das Leben etwas schwerer macht. Bargeld am Automaten abholen, Onlinebanking und Kreditkartenzahlung - all das wird an diesem Wochenende nicht oder nur teilweise funktionieren. Was Verbraucherinnen und Verbraucher wissen müssen.