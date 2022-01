Policen : Wie sinnvoll ist eine Ticketversicherung?

Mainz Durch die Corona-Pandemie ist nie so ganz sicher, ob Konzerte oder andere Events auch wirklich wie geplant stattfinden kann. Wie sinnvoll ist da der Abschluss einer Ticketversicherung?

Ticketversicherungen fragwürdig

Zwar sei so eine Versicherung in der Regel nicht besonders teuer, erklärt der Versicherungsexperte Michael Wortberg. Doch ihr Nutzen sei mehr als fragwürdig, so der Verbraucherschützer.