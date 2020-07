Girokonto : Wie Verbraucher das passende Konto finden

Berlin Geldinstitute buhlten um Kunden lange mit kostenlosen Girokonten. Doch inzwischen führen immer mehr Institute Gebühren ein. Welche Kosten sind noch angemessen - und welche nicht?

Die Stiftung Warentest weiß, was die Kunden für Konten zahlen - sie untersucht seit Jahren regelmäßig die Preise für Kontoführung. Derzeit sind rund 300 Kontomodelle von 127 Banken in ihrer Datenbank. „Die Spanne reicht von gratis bis zu knapp 250 Euro pro Jahr“, sagt Kerstin Backofen, Finanzexpertin bei der Stiftung Warentest.

Wer den persönlichen Kontakt in der Filiale lieber mag, kann trotzdem sparen - denn nicht überall zahlen Kunden das gleiche. Mit einer Aufstellung aller Gebühren kann man sich einen guten Überblick verschaffen. „Lassen Sie sich eine Entgeltaufstellung von 2019 schicken“, rät Niels Nauhauser, von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. „Darin müssen die Banken sämtliche Kosten, Gebühren und Zinsen aufführen.“

So wechselt man die Bank

Auch wenn man sich eine neue Bank suchen muss, weil einem die alte nicht entgegenkommen kann oder will, muss man sich ein paar Gedanken machen, bevor man sein neues Konto eröffnet: Wie werde ich das Konto nutzen, wo bekomme ich Bargeld her und was kostet es? Gibt es ein Filialnetz oder komme ich mit Onlinebanking klar?