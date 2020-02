Frühzeitig Handlungsbedarf erkennen : Wie vermeidet man die drohende Privatinsolvenz

Wenn die monatlichen Fixkosten, Rechnungen und Raten vom vorhandenen Geld nicht mehr bezahlt werden können, spricht man von Überschuldung. Die Betroffenen sitzen in der Schuldenfalle, der Druck auf sie wird immer größer. Mahnungen stapeln sich, die Bank kündigt die Kredite und schließlich kommt es zur Lohnpfändung.

Oftmals hilft insbesondere bei hohen Summen nur die Beratung von Experten und Fachleuten auf ihrem Gebiet weiter. Unternehmen wie beispielsweise die "Finanzen im Griff Vermittlungsgesellschaft mbH" und zahlreiche weitere verfügen über jahrelange Erfahrung im Bereich Finanzen und stellen ihren Kunden Internetauftritte zur Verfügung, auf denen sie kostenlos bereits erste Informationen erhalten. Unter anderem sind dort nützliche Tools vorhanden, die den Ablauf eines Insolvenzverfahrens beispielhaft illustrieren und so ein Stück Sicherheit in schwierigen Zeiten vermitteln.

Eine Privatinsolvenz muss trotzdem nicht immer der beste Weg in eine schuldenfreie Zukunft sein, denn ein solches Verfahren ist kompliziert und mit vielen Unannehmlichkeiten für die Betroffenen verbunden. Es gibt knallharte Bedingungen, die über viele Jahre hinweg erfüllt werden müssen, nur damit am Ende die schwarze Null steht.

Eine Insolvenz kommt vor allem für Menschen mit extrem hohen Schulden in Frage, deren Einnahmesituation sich in den nächsten Jahren nicht grundlegend verbessern wird. Wenn keine Aussicht besteht, die Schulden irgendwie zu tilgen, muss der Weg der Privatinsolvenz gegangen werden, um überhaupt wieder eine Zukunftsperspektive zu bekommen.

Hier wird das vorhandene Vermögen des Schuldners an die Gläubiger verteilt. Vorher werden davon die Verfahrenskosten von rund 2.000 Euro abgezogen. Der Richter setzt nun einen Treuhänder ein, der ab sofort das gesamte Vermögen des Schuldners verwaltet. Nur der Treuhänder darf das pfändbare Vermögen des Insolventen verwerten. Gläubiger haben darauf keinen Zugriff und der Schuldner darf nur das unpfändbare Einkommen behalten. Außerdem stellt der Schuldner einen Antrag auf Erlass seiner Restschulden, also auf die sogenannte Restschuldbefreiung nach sechs Jahren. Bei einer Insolvenz muss parallel die komplette finanzielle Situation offengelegt werden.

Oft könnte eine Privatinsolvenz vermieden werden, wenn frühzeitig erkannt wird, dass Handlungsbedarf besteht. Christof Michael von "Finanzen im Griff" dazu: "Die Alternative zur Insolvenz heißt aktiv werden und diszipliniert an einer Veränderung der Situation arbeiten. Betroffene haben häufig keinen verantwortungsvollen Umgang mit Geld gelernt und manchmal sogar jegliche Relation dazu verloren. An diesen Punkten kann man ansetzen und Veränderungen bewirken."

Zunächst muss der Schuldner sich einen Überblick über seine finanzielle Lage verschaffen und alle Unterlagen sichten. Die Post mit den ganzen Mahnungen und Inkassobescheiden muss zeitnah geöffnet werden und darf nicht im Papierkorb landen. Dann sollte ein Finanzplan erstellt werden, in dem genau aufgelistet wird, was man mit den zur Verfügung stehenden Mitteln wem und in welcher Höhe bezahlen kann. Mit diesem Sanierungsplan werden sämtliche Gläubiger kontaktiert, also alle Firmen oder Personen, die noch Geld bekommen. Im selben Zuge wird ihnen ein Vergleich angeboten.