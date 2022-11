Beliebtes Edelmetall : Wird der Goldpreis im November den 8. Monat in Folge fallen?

Wird der Goldpreis im November den 8. Monat in Folge fallen?

Gold gilt gemeinhin als die sicherste Anlageform, allerdings hat sich in den letzten acht Monaten eine gewisse Volatilität gezeigt.

Das vergangene Quartal war keine Glanzzeit für den Goldwert, im September schloss das Edelmetall mit einem Verlust von 3 %. Damit ging der Preis seit sechs Monaten in Folge zurück. Die letzte derartige Verluststrecke fand vor rund vier Jahren statt. Wie sind die Prognosen für die kommenden Monate? Wird Gold auch im November weiter fallen oder gibt es Chancen, dass der Preis wieder steigt?

Gold als beliebtes Edelmetall

Bei seriösen Tradingplattformen gehört Edelmetall zu den beliebtesten Investitionsraten. Vor allem Gold gilt als investitionssicher und daher ein wichtiger Vermögenswert. Selbst im Zeitalter von Rezessionen und Finanzkrisen kann Gold in den meisten Fällen seine Stabilität behalten. Jetzt aber sind Anleger aufgeschreckt, denn der Goldpreis ist gesunken! Das ist meist nur eine vorübergehende Phase, wie die Preisstatistiken der letzten Jahre zeigt. Aber warum wird überhaupt so gern in Gold investiert?