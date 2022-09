Sozialleistungen : Pläne fürs Wohngeld: Höhere Zahlung und viel mehr Berechtigte ab Januar

Im Rahmen der Entlastungspakete hat die Ampel-Koalition auch eine Reform des Wohngelds beschlossen. Bis zu zwei Millionen Haushalte in Deutschland sollen davon profitieren.

Wie viel Wohngeld wird in Deutschland gezahlt?

Was soll sich beim Wohngeld ab Januar 2023 ändern?

Wer kann Wohngeld beziehen?

Wohngeldrechner: Wer bekommt wie viel?

Wohngeld beantragen - wo macht man das?

Für jeden Wohnort gibt es in Deutschland auch eine zuständige Wohngeldbehörde. An welche Stelle Sie sich dafür wenden müssen, kann Ihnen Ihre Stadtverwaltung, Gemeindeverwaltung oder Kreisverwaltung mitteilen. In Rheinland-Pfalz gilt laut Finanzministerium des Landes, dass in allen kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten eine Behörde bei der Stadtverwaltung zuständig ist. Zu diesen Städten gehören Frankenthal, Kaiserslautern, Koblenz, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen, Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer, Trier, Worms, Zweibrücken, Andernach, Bad Kreuznach, Bingen, Idar-Oberstein, Ingelheim, Lahnstein, Mayen und Neuwied. In allen anderen Gemeinden und Städten werden die Anträge bei der jeweilige Kreisverwaltung bearbeitet.