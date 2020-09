Gold sicher verkaufen : Worauf es bei Schmuck und Barren ankommt

Düsseldorf Der Goldpreis bewegt sich derzeit nahe des Allzeithochs. Wer deshalb jetzt seine Bestände verkaufen will, sollte gut aufpassen. Nicht alle Aufkäufer sind seriös.

- Reinheit beachten: Bei Schmuck wird in der Regel nur der materielle Wert vergütet. Daher sollten Verkäufer auf Gravuren achten: Die Ziffern „333“, „585“ und „750“ verweisen auf den Goldanteil in Promille. „333“ zeigt zum Beispiel an, dass ein Drittel des Gesamtgewichts aus Gold besteht.