Kosten oder Service : Worauf kommt es beim Wertpapierdepot an?

Worauf kommt es beim Wertpapierdepot an?

Wer mit Wertpapieren handeln will, braucht ein Depot. Dabei gibt es durchaus Unterschiede bei den Gebühren. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Düsseldorf Wer auf der Suche nach einem günstigen Depot ist, sollte nicht nur Kosten im Blick haben. Es kommt auch auf den Service an - etwa einen Ansprechpartner beim Anbieter zu haben, falls Probleme auftauchen.

Ob Aktien, Anleihen, Fondsanteile oder Zertifikate: Wer in Wertpapiere investiert, benötigt ein Depot. Klassischerweise gibt es das bei einer Filialbank, Sparkasse oder bei einer Direktbank. Seit einiger Zeit auch über Smartphone-Broker.

In der Regel gibt es ein Depot nicht umsonst. Da jedoch die Kosten einen Einfluss auf die Rendite haben, ist für Anleger das A&O: Sich informieren und die Leistungen mehrerer Anbieter vergleichen. „Und dabei prüfen, welche Gebührenmodelle angeboten werden“, sagt Ralf Scherfling von der Verbraucherzentrale NRW in Düsseldorf.

Filialbanken oder Sparkassen verlangen meist neben Jahresgebühren für den Wertpapierbestand rund ein Prozent der Ordersumme für jeden Kauf oder Verkauf. „Die Höhe der Jahresgebühren variieren bei Filialbanken und Sparkassen, bei einem Wechsel ist mitunter eine Ersparnis von mehreren hundert Euro möglich“, erklärt Roland Aulitzky von der Stiftung Warentest in Berlin.

Theoretisch von überall her handeln

Jüngste Ereignisse um heftige Kursausschläge einiger US-Aktien zeigen zudem, dass die Geschäftsbedingungen nicht frei von Fallen sind. So beschränkte ein Smartphone-Broker den Handel bestimmter Wertpapiere zeitweise, nachdem Kleinanleger in den USA die Werte massenhaft gekauft und die Kurse damit in die Höhe getrieben hatten. Aus Sicht der Verbraucherzentralen ein inakzeptables Vorgehen.