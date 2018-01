später lesen Risikoreiche Lösung Zerstrittene Erben: Teilungsversteigerung kann helfen FOTO: Andrea Warnecke FOTO: Andrea Warnecke Teilen

Twittern

Teilen



Wenn Geschwister gemeinsam erben, kann das schnell in einen Streit ausarten. Angenommen, sie haben ein Mehrparteien-Mietshaus in Toplage vermacht bekommen. Nun sind sie uneinig darüber, was mit der Immobilie passieren soll. Was also tun? Von Sabine Meuter, dpa