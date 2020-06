Verivox-Auswertung : Zinsen für Ratenkredite seit März deutlich gestiegen

Frankfurt/Main Kreditinstitute befürchten in der Corona-Krise mehr Ausfälle von Darlehen. Manche Institute verschärfen ihre Richtlinien zur Kreditvergabe. Das bekommen auch Verbraucher zu spüren.

Ratenkredite sind in der Corona-Krise einer Auswertung des Internetportals Verivox zufolge teurer geworden. Insbesondere regionale Kreditinstitute drehen demnach an der Zinsschraube.

Maier zufolge haben einige Banken in der Krise ihre internen Richtlinien für die Kreditgenehmigung verschärft. „Sie bauen das Geschäft mit Gutverdienern in sicherer Beschäftigung aus und legen dafür bei anderen Kundengruppen strengere Maßstäbe an - insbesondere bei Kreditinteressenten aus Branchen, die von der Corona-Krise besonders stark in Mitleidenschaft gezogen wurden.“