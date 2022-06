Weg vom ultralockeren Kurs : Zinserhöhung erwartet: Europäische Zentralbank steuert um

Frankfurt/Amsterdam Europas Währungshüter haben lange an der Einschätzung festgehalten, die steigende Inflation sei vorübergehend. Inzwischen hat auch im Eurotower das Umdenken begonnen. Nun wird ein Ende der seit Jahren ultralockeren Geldpolitik erwartet.

Die Weichen in Richtung steigende Zinsen wird der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) aller Voraussicht nach bei seiner auswärtigen Sitzung an diesem Donnerstag in Amsterdam stellen. Über die Beschlüsse des obersten Entscheidungsgremiums der Notenbank informiert die EZB am Nachmittag (13.45 Uhr).