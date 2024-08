Blutknappheit im Sommer 3 Tipps für Blutspenden bei Hitze

Schwitzen, Dehydration, Kreislaufprobleme - an heißen Tagen haben viele Menschen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Blut spenden kommt den meisten da erst einmal nicht in den Sinn - dabei ist es gerade im Sommer so wichtig. Denn jetzt kommt es, so das Deutsche Rote Kreuz (DRK), häufiger zu Verkehrsunfällen im Ferienverkehr, bei Motorrad- und Fahrradfahrern. Und viele regelmäßige Blutspender sind im Urlaub. Doch worauf sollte man achten, wenn man jetzt Blut spenden will?