4 Tipps für eine bessere Work-Life-Balance

Die moderne Technik verändert mehr und mehr unsere Art zu leben. Wir bestellen nicht nur unser Essen oder eine Mitfahrgelegenheit per Knopfdruck, sondern finden auf diese Weise inzwischen auch unsere Partner. Ist dadurch wirklich alles einfacher geworden? Oder hat das Leben in einer Welt, in der alle mit allen und allem verbunden sind, auch einen Preis? Vielleicht geht uns ja dadurch unsere Ruhe und Ausgeglichheit verloren.

Sicher, jemanden in einem anderen Land jederzeit erreichen zu können und an seinen Erlebnissen über WhatsApp teilhaben zu können, ist eine feine Sache. Doch immer und überall online zu sein, kann auch an den Nerven zehren. Zum Beispiel dann, wenn es 24/7 um die Arbeit geht. Viele Menschen suchen deshalb nach Mitteln und Wegen, um Ihr Berufs- und Privatleben zu vereinfachen und hoffen, es so wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Völlig trennen lässt es sich ohnehin nicht: Das Berufliche endet nicht einfach, wenn man vom Schreibtisch aufsteht, und das Privatleben endet nicht, wenn man am nächsten Tag dort wieder Platz nimmt. Dennoch erhalten viele Menschen genau diese scharfe Trennung aufrecht, was dazu führen kann, dass sie auf Dauer zu viel arbeiten und darüber ihr persönliches Wohlbefinden aus dem Auge verlieren.

Wann genau Privates und Arbeit im Gleichgewicht sind, legt jeder für sich selbst fest. Manche brauchen flexible Strukturen, andere brauchen den festen Rahmen eines Arbeitstages und klare Aufgaben. Manche empfinden eine Weiterbildung als eine Maßnahme zur Verbesserung ihrer persönlichen Fähigkeiten und kämen gar nicht auf die Idee, es unter rein beruflichen Gesichtspunkten zu sehen.

Für andere ist Fortbildung wiederum etwas rein Berufliches. Jeder zieht diese Linie selbst. Und das "Mischungsverhältnis" ändert sich im Laufe des Lebens. Mit unseren vier Tipps gelingt das Ausbalancieren in jeder Phase:

Stehen Sie auf Arbeit und im Privatleben zu ihren Bedürfnissen

Der erste Schritt, um eine Situation am Arbeitsplatz zum Positiven zu verändern, ist eine gründliche Bewertung der Situation. Im Rahmen dieser Bewertung könnten Sie sich z.B. fragen: "Erreiche ich, so wie ich arbeite, mein Höchstmaß an Produktivität? Oder könnte ich etwas verbessern? Was genau?"

Lautet Ihre Antwort: "Ich könnte länger im Büro bleiben" o.Ä., gehen Sie bitte nochmal einen Absatz zurück, denn die Zeitdauer, die Sie am Arbeitsplatz verbringen, sagt nichts über Ihre Produktivität aus. Fragen Sie sich z.B.: "Bin ich mit meiner Leistung zufrieden? Sind meine Vorgesetzten damit zufrieden? An welchen Schräubchen könnte ich drehen? Welche kleine Veränderung bringt am meisten?"

Betrachten Sie die Situation im Geiste auch aus dem Blickwinkel der anderen. Auf diese empathische Weise können Sie das Gesamtbild besser erfassen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden Sie Punkte finden, die Sie verbessern könnten. Manche Menschen können sich gar nicht vorstellen, dass das Verhältnis auch unausgewogen sein kann. Wann Ihr ganz persönliches Gleichgewicht ereicht ist, können jedoch nur Sie selbst entscheiden! Über die Ergebnisse Ihrer Situationsanalyse und Ihre Vorschläge für eine Verbesserung der Situation am Arbeitsplatz sollten Sie im nächsten Schritt mit Ihren Vorgesetzten sprechen.

Respektieren Sie das erzielte Gleichgewicht

Sie haben die erforderlichen Veränderungen definiert; Sie haben mit Ihren Vorgesetzten darüber gesprochen; Sie haben die Bedürfnisse der anderen verstanden. - Ausgezeichnet! Dann ist es nun sehr wichtig, dass neue Gleichgewicht zu respektieren!

Ein Beispiel: Ist für Sie klar, dass für Sie mehr Ausgeglichenheit nur möglich ist, wenn Sie die Arbeit um 17 Uhr beenden, dann sollten Sie dies auch so umsetzen. Es muss nicht immer Schlag 17 Uhr sein, doch Sie sollten es ganz klar zu Ihrer Gewohnheit machen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Sie der Versuchung widerstehen, doch länger zu bleiben.

Denn welche E-Mail kann nicht bis morgen warten? Was ist sooo dringend, wie es tut oder wie andere es erscheinen lassen? - Immerhin geht es um Ihr Wohlbefinden! Sagen Sie sich: Routinen können überwunden werden und Platz machen für neues Verhalten. Wenn Sie bisher bis 19 Uhr in der Firma waren, ist das sicher nicht einfach, doch es ist möglich.

So managen Sie Ihr Zeitbudget besser

Der Stress und das Gefühl, dass einem alles über den Kopf wächst, rührt häufig daher, dass wir die uns zur Verfügung stehende Zeit falsch oder schlecht nutzen. Die Aufgabenliste wird dann immer länger, doch bei genauerem Hinsehen sind es Tasks wie "Nochmal bei Kunden X nachhaken" oder "Sich weiter in PowerPoint einarbeiten", "Toner bestellen".

Für die Pflege eigener Bedürfnisse oder für sportliche Aktivitäten oder auch nur den dringend erforderlichen Arztbesuch bleibt dann oft keine oder viel zu wenig Zeit. Und schon gerät die Work-Life-Balance durcheinander. Um das Gleichgewicht wiederherzustellen helfen nur drastische Maßnahmen. Konkret: Setzten Sie Prioritäten und planen Sie ebenso viel Zeit für sich selbst wie für die Arbeit ein!

Und hängen Sie das Multitasking an den Nagel! Studie nach Studie belegt, dass Multitasking nicht die Effizienz erhöht, sondern verringert. Darum: Erledigen Sie immer nur eine Tätigkeit zur gleichen Zeit. Geben Sie dabei Ihr Bestes. Wenden Sie sich erst dann der nächsten Aufgabe zu, wenn Sie die erste abgeschlossen haben.

Behalten Sie Ihre eigenen Ziele im Auge

Besseres Zeitmanagement wird sich im Nu auf Ihre Arbeit auswirken - und zwar positiv. Es wird dazu führen, dass Sie Ihr Arbeitsleben besser und einfacher bewältigen. Doch wird es auch Ihr Privatleben verbessern? Eher nicht. Wir finden: Wer die meiste Zeit mit Arbeit verbringt, sollte sich umso mehr auch davon lösen können. Und zum Beispiel mal alle Fünfe gerade sein lassen; seinen Leidenschaften nachgehen, sei es Tanzen oder Trampolinspringen. Schaffen Sie Platz dafür im Terminkalender! Toben Sie sich aus oder schalten Sie ab, ganz wie es Ihrem Charakter oder Ihrer momentanen Laune entspricht! Natürlich schadet es nicht, wenn Sie Ihren Job leidenschaftlich (nicht verbissen) ausüben.

Es kommt, wie wir gesehen haben, auf ein ausgewogenes Verhältnis an. Und darauf, was Ihnen wichtig ist. Dabei muss nicht immer jeder Handgriff "Spaß" machen. Wichtig ist, einzelne Aufgaben und Tätigkeiten zu haben, die man gerne macht. Unterm Strich profitieren dann alle Menschen in Ihrem Umfeld davon, und ganz besonders Sie!