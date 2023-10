Bessere Schlafhygiene 9 Tipps für einen wirklich erholsamen Schlaf

Widerstehen Sie also der Verlockung eines langen Mittagsschlafs, damit Sie am Abend richtig müde sind. Brauchen Sie einen Power Nap, seien Sie diszipliniert und stehen nach 15 Minuten wieder auf. „Der Power-Nap muss kurz und knackig sein“, sagt Hans-Günter Weeß, Leiter des Schlafzentrums am Pfalzklinikum in Klingenmünster.