Covid-19 : Ab sofort: Apotheken stellen Genesenen-Zertifikate aus

Berlin Schon seit einer Weile können sich Covid-19-Geimpfte in der Apotheke ein digitales Zertifikat austellen lassen. Ab sofort gilt das auch für Genesene.

Corona-Genesene können ab sofort in vielen Apotheken

ein digitales Zertifikat zu ihrer überstandenen Erkrankung bekommen.

Das teilte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda)

am Dienstag mit. Menschen, die eine Corona-Infektion überstanden

haben, müssen dafür ein gültiges Ausweisdokument und einen positiven

PCR-Test, der nicht länger als 180 Tage zurückliegen darf, in die

Apotheke mitbringen.