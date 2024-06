Experten erklären ADHS bei Frauen: Besser spät als nie erkennen und behandeln

Neuy-Lobkowicz rät, in der Partnerschaft nicht zu diskutieren, sondern eine Auszeit zu nehmen. Also raus aus der Konflikt-Situation und später mit kühlem Kopf noch einmal besprechen. „AD(H)S-lerinnen sind Mimosen mit Holzkeule“, so Neuy-Lobkowicz, die selbst ADHS hat. Wenn sie bisweilen etwas verbal „raushauen“, bringen sie damit für sie die Welt wieder in Ordnung. Aber eben nur für sie: „Und deshalb muss man ihnen erklären, dass das Schaden in einer Beziehung anrichten kann.“