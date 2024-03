Unsichtbare Spange Aligner: Mit Schienen aus dem Internet zu geraden Zähnen?

Aber das muss nicht so bleiben. Schließlich gibt es auch für Erwachsene Schienen, die bestimmte Zahnfehlstellungen korrigieren können. Aligner (von engl. „align“ für „ausrichten“) heißen sie. Diese Schienen sitzen auf dem Gebiss auf. Weil sie transparent sind, fallen sie optisch oft gar nicht auf. Und sie behindern auch nicht beim Sprechen oder Lachen. Beim Essen und Zähneputzen entfernt man sie. In Summe sollte man Aligner für etwa 22 Stunden am Tag tragen.