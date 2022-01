Alles unter Kontrolle? : Alkoholkonsum: Selbsttest kann Suchtverhalten aufdecken

Suchtberatungsstellen melden einen Anstieg der Beratungen in der Corona-Pandemie. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Potsdam Wie hat sich die Corona-Pandemie auf den Alkoholkonsum ausgewirkt? Suchtberatungsstellen melden einen größeren Zulauf. Ein Selbsttest kann helfen, das eigene Trinkverhalten einzuschätzen.

Wie oft trinken Sie Alkohol? Wenn Sie Alkohol trinken, wie viele Gläser trinken Sie dann pro Tag? Nach Angaben von Suchtberatungsstellen in Brandenburg ist der Informationsbedarf in den vergangenen Monaten gestiegen.

„Häufig kommt so eine Veränderung viel verzögert in den Beratungsstellen an. Sucht ist immer noch ein Stigma“, sagte Hardeling.