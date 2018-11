später lesen Beratungsstellen Alkoholsucht durch rechtzeitiges Handeln verhindern FOTO: Christin Klose FOTO: Christin Klose Teilen

Denken Sie in jüngster Zeit häufig an den Wein am Abend? Fühlen Sie sich nach dem Trinken schuldig? Und sind Sie zunehmend gereizt oder weniger leistungsfähig? Wer solche Fragen mit „Ja“ beantwortet, sollte sich beraten lassen. dpa