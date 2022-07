Erfassung von Infektionen : Anspruch auf PCR-Test bei positivem Corona-Schnelltest?

Berlin Das Infektionsgeschehen in Deutschland wird nur anhand positiver PCR-Tests erfasst. Die Zahl birgt dementsprechend viel Interpretationsspielraum, denn viele Menschen wissen nicht, wann Anspruch auf einen PCR-Test besteht.

In Teilen der Bevölkerung sei dies nicht bekannt, so dass die Corona-Statistik das wahre Ausmaß der Pandemie nicht abbilden könne, teilte der BDL-Vorsitzende Andreas Bobrowski am Dienstag mit. In der Statistik zählen nur positive PCR-Tests. „Das Infektionsgeschehen wird schon seit langem nicht mehr angemessen erfasst“, sagte Bobrowski. Denn „allzu oft“ folge auf einen positiven Antigentest kein PCR-Test.