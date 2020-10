Worauf sollte geachtet werden? : Asthma Medikamente im Internet bestellen

Kommt es zu einem Asthmaanfall, ist besonders die schnelle Hilfe wichtig. Mittels eines Notfall-Sprays können sich Betroffen vor allem in Stress- und Ausnahmesituationen selbst das Leben retten. Besonders dann, wenn der Blick auf das Spray aufweist, dass es zum Wochenende eng werden könnte und man sich somit in der nächsten Stresssituation befindet?

Inzwischen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Asthma Medikamente ohne Rezept bestellen zu können. Wie überall im Internet ist jedoch auch hier Vorsicht geboten, da nicht jedes Hilfsmittel die Behandlung unterstützt. Zudem gibt es einige Anbieter, die auf den ersten Blick seriös und sicher aussehen, sich im Verlauf jedoch als unseriöse Online-Apotheke herausstellen, da die Lieferung nie ankommt, obwohl die Rechnung bereits beglichen ist.

Wir wollen Ihnen aufzeigen, wie die Onlinebestellung einwandfrei funktioniert und auf welche Eigenschaften einer Apotheke sie unbedingt achten sollten, bevor es zu einer Bezahlung kommt.

Keine Ausgabe ohne Rezept in deutschen Apotheken

Ein neues Spray zu erhalten, ist in Deutschland nicht ohne Aufwand möglich. So muss zuerst der Gang zum Arzt erfolgen, um ein Rezept ausgestellt zu bekommen, welches im Anschluss in der Apotheke eingetauscht werden kann. Somit liegen hierzulande also Sprays gegen akute Atemnot der Rezeptpflicht und Verschreibungspflicht.

Besonders durch die die zahlreichen Wechselwirkungen und Kontraindikationen ist die Ausgabe ohne Rezept für lokale Apotheken und Online-Shops nicht möglich, sodass eine andere Lösung hermuss, sofern es schnell gehen soll.

Wie funktioniert die Online-Diagnose und Rezeptausgabe?

Inzwischen bietet das Internet zahlreiche Informationen und Lösungen an. Im digitalen Zeitalter können sich Patienten auch im Netz ein Rezept ausstellen lassen. Dabei wird das gewünschte Produkt in den Warenkorb gelegt. Im Anschluss muss jedoch ein Fragebogen ausgefüllt werden, welcher von einem Facharzt genauer unter die Lupe genommen wird. Sofern keinerlei Probleme auftreten, wird das Produkt bereits am nächsten Tag zugestellt.

Sofern etwas nachbestellt werden muss und man dieselbe Online-Apotheke auswählt, ist eine erneute Überprüfung nicht notwendig, sodass der Vorgang schnell und einfach abgeschlossen werden kann.

Welche Risiken bestehen bei einer Online-Bestellung?

Das Problem ist schnell gefunden. Jeder Patient kann auf dem Fragebogen angeben, was er möchte, sodass keine genaue Diagnose erstellt werden kann. Genau aus diesem Grund sollte in Verdachtsfällen unbedingt ein Facharzt aufgesucht werden, um die Behandlung besprechen zu können. Bestätigte Asthmatiker können zumeist ohne Probleme einen solchen Fragebogen ausstellen und zudem beweisen, dass sie unter der Erkrankung leiden.

Ein weiteres Risiko sind die bereits erwähnten Online-Apotheken, welche unseriös handeln und keine Originale versenden. Besonders im nicht europäischen Ausland gibt es zahlreiche Anbieter, welche bereits mehrfach negativ aufgefallen sind und deshalb nicht in Betracht gezogen werden sollten.

Sind eine Online-Behandlung und Bestellung legal?

Sowohl die Apotheke um die Ecke als auch ein Onlineanbieter dürfen hierzulande keine Ausstellung der Medikamente ohne ein Rezept anordnen. Die Online-Variante der Behandlung und anschließenden Rezeptausgabe ist jedoch legal und kann ohne Probleme durchgeführt werden.

Sofern man einen Anbieter aufsucht, der keinerlei Rezept verlangt, sollte man hellhörig werden und ein anderes Portal aufsuchen. Im Falle, dass ein Erkrankter an ein Medikament ohne Rezept erlangt, wird nicht nur die Apotheke, sondern auch der Käufer hart bestraft.

Eine seriöse Klinik und Apotheke finden

Um eine seriöse Online-Klinik finden zu können, sollten Sie auf einige Eigenschaften achten. So wird beispielsweise bei einer seriösen Klinik ein Fragebogen an Sie übermittelt, den Sie unbedingt wahrheitsgemäß ausfüllen sollten, sodass eine möglichst genaue Behandlung geplant werden kann. Wird ein Rezept ohne einen Fragebogen ausgestellt, vereinfacht dies zwar Ihre Situation in diesem Moment, dennoch kann niemand genau sagen, ob Sie tatsächlich an Asthma leiden.

Auch bei einer Online-Apotheke gibt es einige Faktoren, auf die geachtet werden sollte. Zahlreiche Anbieter senden Fälschungen an die zahlende Kundschaft, sodass Ihr Krankheitsverlauf sich sogar noch verschlimmern kann. Zu erkennen ist eine Online-Apotheke an verschiedenen Eigenschaften. So wird auf jeden Fall das Rezept benötigt, um ein Asthma-Medikament bestellen zu können. Zudem sollten Sie auf die Zahlungsmethoden achten. Ist hier ausschließlich die Vorauskasse verfügbar, ist dies kein gutes Zeichen für einen seriösen und sicheren Anbieter, der Ihnen ein Original zusenden wird.