Asthma und Corona: : Gehören Asthmatiker zur Risikogruppe?

Seit Monaten hält uns das Thema Corona auf Trap und wirft einige Fragen auf, welche lange noch nicht alle beantwortet werden können. Vor allem die Risikogruppen werden derzeit eingeschränkt, um sich vor dem Krankheitsverlauf schützen zu können. Viele Asthmapatienten stellen sich derzeit die Frage, ob sie zur Risikogruppe gehören und deswegen besser anderen Menschen auf der Arbeit oder in der Freizeit fernbleiben sollten.

Auch die Medizin hat sich mit diesem Thema befasst und ist zu dem Entschluss gekommen, dass gut aufgestellte Asthmatiker nicht zur Risikogruppe zählen. Empfohlen wird jedoch, dass eine Notversorgung zu Hause gelagert wird. Zur Risikogruppe zählen derzeit nur Asthmatiker, welche eine bis dato erfolglose Therapie haben oder die Medikamente nicht gut eingestellt sind. Auch wer an mittelschwerem, bis schwerem Asthma leidet, gehört zur Gruppe der Risikopatienten. So warnt das Centers for Disease Control and Prevention (CDC): "COVID-19 kann ihre Atemwege (Nase, Rachen, Lunge) beeinträchtigen, einen Asthmaanfall verursachen und möglicherweise zu Lungenentzündung und akuten Atemwegserkrankungen führen".