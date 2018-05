später lesen Mit dem Arzt absprechen Auch nach einem Kreuzbandriss ist Training möglich FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Nach einem Kreuzbandriss müssen sportlich Aktive nicht auf ihr Training verzichten. In Absprache mit dem behandelnden Arzt und am besten in Begleitung eines Trainers können sich Betroffene zum Beispiel an Geräten weiter fit halten. dpa