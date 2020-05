Der Rhythmus zählt : Ausschlafen am Wochenende nicht übertreiben

Mainz Schön bis 11.00 Uhr schlafen, noch etwas dösen und dann gemütlich durch den Sonntag bummeln. Was könnte schöner sein? Doch so gemütlich das Ausschlafen sein mag - es hat auch eine schlechte Seite.

Die Nächte unter der Woche waren zu kurz, am Freitag türmt sich das Schlafdefizit. Macht ja nichts - das lässt sich am Wochenende nachholen, oder? Leider nein. „Schlaf lässt sich nicht ins Vorratsglas packen“, sagt Schlafforscher Hans-Günter Weeß.

Und nicht nur das - ausgiebiges Ausschlafen am Wochenende sorgt oft gleich für das nächste Schlafdefizit. „Gerade wenn man am Sonntag bis in die Puppen schläft, hat man am Abend nicht den nötigen Schlafdruck, um gut und erholsam zu schlafen“, sagt Weeß.