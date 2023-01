Schlaf, Kindlein : Baby in Rückenlage auf feste Unterlage legen

Baby in Rückenlage auf feste Unterlage legen

Eltern legen Säuglinge am besten in ein eigenes Bett auf eine feste Unterlage - und zwar ohne Decke, Kissen oder Kuscheltiere. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Köln Babys können ihre Schlafposition in den ersten Monaten noch nicht beeinflussen. Das kann gefährlich werden. Umso wichtiger ist es, dass Eltern wissen, welche Maßnahmen einen sicheren Schlaf fördern.

Am Anfang schlafen Säuglinge am besten im Schlafzimmer der Eltern in einem eigenen Bett, zumindest für die ersten sechs Monate. Dabei sollten sie einen passenden Babyschlafsack tragen, rät der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ).