Die Füße anfangs nicht überfordern : Barfußschuhe: Für wen sind sie sinnvoll, für wen nicht?

Vor allem unter Läufern erfreuen sich Barfußschuhe zunehmender Beliebtheit. Es handelt sich dabei um Schuhwerk, das mit minimaler Sohle auskommt und meist breiter geschnitten ist als normale Schuhe. In der Theorie kann der Fuß sich dadurch freier bewegen und es entsteht das Gefühl des Barfußlaufens.

Mittlerweile gibt es selbst gefütterte und wasserdichte Modelle, sodass passionierte Barfußläufer auch im Winter nicht auf das freie Gefühl am Fuß verzichten müssen. Barfußlaufen ist gesund und beugt Fehlstellungen vor, das weiß man schon lange. Dennoch ist es möglicherweise nicht für jeden gesund, auf die Stabilität zu verzichten, die festes Schuhwerk bietet.

Gesundheitliche Vorteile des Barfußlaufens

Modernes Schuhwerk tut unseren Füßen häufig nicht gut, kann teilweise sogar schaden. Zu enge Schnürungen und statische Sohlen sorgen dafür, dass der Fuß sich nicht frei bewegen kann. Die Zehen, die uns natürlicherweise stabilisieren und Gleichgewicht geben, werden mit der Zeit unflexibel. Dadurch, dass taktile Untergrundreize wegfallen, werden Nerven schwächer und die Durchblutung des Fußes nimmt ab. Gepolsterte Schuhe nehmen unseren Füßen ihre natürliche Stützfunktion ab, sodass diese verlernen, sich selbst zu stützen. Bewegt der Fuß sich nicht mehr dynamisch, werden zudem Knie- und Hüftgelenke stärker beansprucht und der Gang wird schwerfälliger. All diesen Problemen kann das Barfußlaufen vorbeugen. Es sorgt dafür, dass die Fußmuskulatur und die Sehnen wieder stärker und flexibler werden. Der Gang verändert sich, wird federnder und gelenkschonender. Fußbeschwerden wie Hallux valgus und andere Fehlstellungen erfordern in der heutigen Zeit viel orthopädische Aufmerksamkeit. Auch sie können durch Barfußlaufen gelindert und durch Vorsorge in ihrer Entwicklung verhindert oder abgeschwächt werden.

Barfußlaufen ist nicht für jeden sinnvoll

Vor allem unter Langstreckenläufern wird der Barfußlaufstil immer beliebter. Tatsächlich raten Ärzte jedoch zur Vorsicht. Es gibt Erkrankungen des Bewegungsapparates, die eine feste Stütze erfordern. So ist es beispielsweise bei Nervenschäden im Rahmen einer Diabetes-Erkrankung wichtig, den Fuß abzupolstern. Auch bei Menschen, die Einlagen tragen, um Fehlstellungen auszugleichen, sei Vorsicht angebracht. Fehlstellungen können durch das Barfußlaufen zwar gelindert, jedoch selten vollkommen ausgeglichen werden. Barfußschuhe passen sich dem Fuß so an, wie er ist. So werden diese Fehlstellungen, die im Erwachsenenalter bestehen, nicht korrigiert, sondern können sich sogar noch verstärken.

Die Füße anfangs nicht überfordern

Der Barfußlaufstil kann seine gesundheitlichen Vorteile nur dann so richtig entfalten, wenn man es richtig angeht. Das bedeutet zum einen, dass man zuerst sichergeht, wirklich gesunde Füße zu haben. Es macht Sinn, dies zunächst von einem Arzt abklären zu lassen. Gibt der sein Einverständnis, ist es wichtig, den Füßen genügend Zeit und Raum zu geben, um sich umzugewöhnen. Muskeln, Sehnen und Bänder benötigen Zeit, um sich an die ungewohnte neue Beanspruchung anzupassen. Diese Umstellungsphase dauert bei den meisten Menschen etwa ein halbes Jahr, kann jedoch individuell auch länger oder kürzer sein. Fangen Sie nicht direkt an, barfuß einen Marathon zu laufen, auch wenn Sie fit sind.