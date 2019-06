Gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung : “Beach Body” - So kommen Sie rechtzeitig zum Sommerurlaub in Topform

Kurz vor dem Sommer wollen viele Männer und Frauen jedes Jahr ihren Körper noch ins perfekte Beach-Format bringen. Dabei basiert der heiß ersehnte Beach Body auf einer Mischung aus kalorienarmer, gesunder Ernährung und ausreichend Bewegung.

Auf dem Weg zur perfekten Strandfigur müssen Männer und Frauen zum einen ihre Ernährungsgewohnheiten ändern und die Menge der Kalorien, die täglich zugenommen wird, reduzieren. Zum anderen muss das eigene Bewegungslevel angepasst werden. Umso mehr der Körper bewegt wird, desto mehr Kalorien verbraucht er. Weiterhin sollte gerade die Menge an Kohlenhydraten minimiert ( Stichwort: Low Carb ) und die Zufuhr an Proteinen gestärkt werden. Dies gelingt am einfachsten durch morgendliches Proteinmüsli oder Proteinshakes nach dem Training. Auf dem Markt gibt es immer mehr Lebensmittel, die auf einem hohen Eiweißgehalt beruhen und den Anteil der Kohlenhydrate dafür reduzieren. So können jederzeit schon beim Frühstück Kalorien eingespart werden und wer abends auf das Essen verzichtet, sorgt ebenfalls für eine ideale Basis, um in Form zu kommen.

Beim Training ist übrigens erlaubt, was Spaß macht. So kann im Fitnessstudio, aber natürlich auch daheim trainiert werden. Viele Übungen lassen sich ganz ohne Equipment vornehmen. Bei anderen können gewisse Ausrüstungselemente helfen. Doch auch zwischen diesen Trainingseinheiten ist immer ein gewisses Maß an Bewegung gefragt. Wer am Schreibtisch arbeitet, sollte immer nach einer Stunde, spätestens aber nach 90 Minuten aufstehen und beispielsweise einfach ein paar Kniebeuge machen oder sich stretchen. Durch die regelmäßige Bewegung im Büro wird die Sauerstoffzufuhr im Körper verbessert. Es gelangt also mehr Sauerstoff in den Körper, wodurch wiederum die Energiezufuhr an der richtigen Stelle optimiert wird.