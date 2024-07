Psychologie Biden & Co.: Wie und wann man besser aufhört

Es beschreibt die Tendenz, weiterhin Ressourcen - Zeit, Geld, Energie - in ein eigentlich „verlorenes“ Unterfangen zu stecken, oft in der Hoffnung, frühere Investitionen, also was man schon „reingesteckt“ hat, doch noch zu rechtfertigen. Diese Tendenz kann man in der Geschäfts- und Arbeitswelt beobachten, aber eben auch in der Politik und persönlichen Beziehungen.