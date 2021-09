Studie : Biontech-Booster erhöht Corona-Schutz bei Senioren deutlich

Berlin Eine Auffrischungsimpfung bei Älteren kann sinnvoll sein. Das belegt eine neue Studie aus Israel.

So habe es bei zweifach Geimpften in Israel mehr als 10 Mal so viele nachgewiesene Infektionen und knapp 20 Mal mehr schwere Erkrankungen gegeben als bei 3-fach-Geimpften, schreiben israelische Forscher im „New England Journal of Medicine“. Ein deutscher Experte zeigte sich beeindruckt vom Effekt der Booster-Impfung.