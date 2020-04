In der Corona-Krise : Blut- und Plasmaspenden sind weiter möglich - und nützlich

In der Corona-Krise

Bei einer Blutplasmaspende werden die Blutbestandteile in einer Maschine geteilt und das Plasma dann separiert - alles andere fließt wieder in den Körper zurück. Foto: arifoto UG/dpa-Zentralbild/dpa-tmn.

Ulm/Heidelberg Blutplasma könnte helfen, die Corona-Pandemie zu bekämpfen: Forscher wollen damit unter anderem an einer Antikörpertherapie arbeiten. Wer kann Spender sein - und was müssen Interessenten noch wissen?

Wer am Kampf gegen die Corona-Pandemie mitwirken will, kann unter bestimmten Bedingungen mit einer Blutplasma-Spende helfen. Derzeit rufen Forscher etwa des Plasmazentrums Heidelberg dazu auf. Zu den Voraussetzungen zählt, von einer Coronavirus-Infektion genesen zu sein.

Die Idee dahinter: Forscher wollen aus dem Blutplasma unter anderem eine Antikörpertherapie entwickeln. „Es geht darum eine passive Immunisierung zu erforschen, bei der die Antikörper vom Spender stammen“, erklärt Prof. Hubert Schrezenmeier der an der Uniklinik Ulm und für den DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen arbeitet.

Auch das Robert Koch-Institut (RKI) hat angekündigt , Untersuchungen an Blutspendern und Menschen in Covid-19-Ausbruchsgebieten zu starten. Doch auch unabhängig von dem Forschungsziel sind Blut- und Blutplasma-Spenden in Corona-Zeiten weiterhin möglich und erwünscht.