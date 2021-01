Symptome nicht abtun : Bluthochdruck trifft auch Jüngere

Der Blutdruck lässt sich in Eigenregie auch mit kleinen Geräten am Handgelenk messen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Wiesbaden Wer jung ist, tut Kopfschmerzen oder Schwindel gerne mal ab. Doch solche scheinbar harmlosen Probleme können auch auf eine Hypertonie hindeuten. Es gibt gute Gründe, das im Zweifel abklären zu lassen.

Das Problem ist, dass Bluthochdruck oft lange unentdeckt oder unbehandelt bleibt - und in der Zeit in vielen Fällen schon Schäden in Organen anrichte, so die DGIM.