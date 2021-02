Unbedingt ernst nehmen : Blutvergiftung: „Sepsis ist ein Notfall wie Herzinfarkt“

Könnte es eine Sepsis sein? Betroffene fühlen sich elend, doch denken oft nicht an die Möglichkeit einer Blutvergiftung. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Berlin Covid-19 und andere Infektionskrankheiten können eine Sepsis auslösen. Die ist lebensbedrohlich, doch viele haben die Gefahr nicht auf dem Schirm - dabei ist Zeit im Ernstfall der wichtigste Faktor.

Sepsis zählt zu den häufigsten Todesursachen hierzulande. Doch viele tragische Verläufe ließen sich verhindern, sagt die Ärztin Ruth Hecker. Sie ist Vorsitzende des Aktionsbündnis Patientensicherheit. Im Interview erklärt die Medizinerin, warum man bei bestimmten Symptomen immer auch an eine Sepsis denken sollte und weshalb diese gerade im Zusammenhang mit Corona so tückisch ist.

Frau Hecker, warum ist eine Sepsis so gefährlich?

Hecker: Ich bin noch aufgewachsen damit, dass einem gesagt wurde, ein roter Strich am Arm sei gefährlich - weil das auf eine Blutvergiftung hindeute. Das ist auch richtig und deshalb sind ja zum Beispiel auch Tetanus-Impfungen so wichtig. Doch eine Blutvergiftung, wie die Sepsis im Allgemeinen genannt wird, kann nicht nur durch äußere Verletzungen entstehen, durch die Erreger in den Körper eindringen.