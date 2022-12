Die mobile Zahnärztin : Bohren und Zahnreinigung im Fernsehsessel

In manchen ländlichen Gebieten gibt es medizinische Versorgungslücken. Auch in der Zahnmedizin. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Templin Zahnärztin Kerstin Finger hat ihre Praxis im Gepäck, wenn sie zu ihren Patienten in der Uckermark fährt. Seit zwölf Jahren ist sie unterwegs und gilt als Pionierin medizinischer Zahnversorgung auf dem Lande.

Patienten, die abgelegenen leben oder gehandicapt sind

65.000 Kilometer ist Finger seit 2010 mit ihrem Auto durch die Uckermark gefahren, hat rund 5000 Besuche absolviert. Und dass, obwohl sie nur einen Vormittag in der Woche dafür Zeit hat. „Die Krankenkassen pochen auf die Residenzpflicht in meiner Praxis“, erklärt die 62-Jährige. Nach zwölf Jahren, in denen die medizinische Versorgung gerade in ländlichen Regionen noch prekärer geworden sei, würde diese Vorgabe sicher kulanter gehandhabt, glaubt sie.