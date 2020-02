Experten geben Ausblick : Bundesinstitut hält Covid-19-Pandemie für möglich

Im Klinikum Schwabing sind mit dem Coronavirus infizierte Personen in Quarantäne untergebracht. Durch die Isolation wird eine Ausbreitung des Virus verhindert. Foto: Lino Mirgeler/dpa.

Berlin Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Experten des Robert Koch-Instituts schließen nicht aus, dass es zu einer globalen Pandemie kommt. Auch Deutschland könnte es dann hart treffen.

Das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 könnte nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) international in größerem Ausmaß um sich greifen.

„Die globale Entwicklung legt nahe, dass es zu einer weltweiten Ausbreitung des Virus im Sinne einer Pandemie kommen kann“, heißt es in einem Bericht, den das Berliner Institut am Mittwoch im Internet veröffentlicht hat. Davon seien Länder mit geringen Ressourcen im Gesundheitssystem besonders stark betroffen. „Aber auch in Ländern wie Deutschland könnte dies zu einer hohen Belastung der medizinischen Versorgung führen“, hieß es.