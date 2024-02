Kiff-Stopp Cannabis-Sucht: Wer und was hilft beim Aufhören?

„Wichtig ist aber auch, sich zu überlegen: Warum konsumiere ich Cannabis?“, so Eva Hoch, „also: Was gibt mir die Droge?“ Die Gründe für den Konsum sind wichtig, damit man den Effekt, den man sonst mit Cannabis erzielt hat, durch alternatives Verhalten erreichen kann. „Jemand, der sich mit Cannabis entspannt hat, wird andere Wege brauchen, um sich entspannen zu können, etwa Sport oder Meditation. Die Behandlung setzt an der individuellen Motivation an.“ Außerdem wichtig: sich klar darüber zu werden, wann man konsumiert und was die Auslöser dafür sind.