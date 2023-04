Corona-Ursprung China bezeichnet WHO-Kritik als „respektlos“

Zuletzt hatte Maria Van Kerkhove, die ranghöchste Covid-19-Expertin der WHO, mit ungewöhnlich scharfen Worten Chinas Kooperation bei der Erforschung des Coronavirus angemahnt. Sie kritisierte unter anderem in einem Kommentar in der renommierten US-Fachzeitschrift „Science“, dass chinesische Wissenschaftler Daten von Virenproben aus der Metropole Wuhan drei Jahre lang zurückgehalten hatten. „Die mangelnde Offenlegung von Daten ist einfach unentschuldbar“, schrieb die Epidemiologin.