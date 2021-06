Drosten erwartet steigende Corona-Zahlen : „Mögliche vierte Welle im Herbst nicht mehr pandemisch, sondern endemisch“

Berlin Virologe Christian Drosten erwartet für die Zeit nach dem Sommer wieder mehr Corona-Infektionen. Eine mögliche vierte Welle sei jedoch nicht mehr pandemisch, sondern endemisch. Was bedeutet das?

Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité erwartet für die Zeit nach dem Sommer wieder ansteigende Corona-Fallzahlen. Dies erklärte Drosten in der aktuellen Folge seines regelmäßigen NDR-Podcasts „Das Coronavirus-Update“.

Im Winter, vielleicht auch bereits im Herbst, würden nach seiner Erwaetung die Corona-Zahlen wieder steigen. „Natürlich wird die Fallzahl gen Winter wieder hochgehen. Das kann auch schon im Herbst passieren. Aber das wird ab jetzt jeden Winter passieren“, sagte Drosten. Jedoch sei diese Situation durch den Erwarteten Effekt der Corona-Schutzimpfungen auf Krankheitsverläufe jedoch eine andere. Konzentriere man sich darauf, nur Labornachweise auszuweisen, dann sähe man wohl eine vierte Welle. Diese sei dann jedoch nicht mehr als pandemisch, sondern eher als Beginn einer „endemischen Phase“ erklärbar.

Coronavirus: Was ist der Unterschied zwischen Pandemie und Endemie?

Breitet sich eine Krankheit nicht nur regional, sondern über Länder und Kontinente hinweg aus, sprechen Experten von einer Pandemie – wie aktuell von der Corona-Pandemie. Nach der Definiton der Weltgesundheitsorganisation WHO ist das dann der Fall, wenn sich diese Pandemie weltweit ausbreitet und die meisten Menschen keine Immunität (zum Beispiel durch Impfungen) haben. Eine Krankheit, die immer wieder pandemische Ausmaße annimmt ist die Grippe. So starben an der Spanischen Grippe 1918 bis zu 50 Millionen Menschen. 2009 löste die Schweinegrippe eine Pandemie aus.

Von einer Endemie sprechen Experten, wenn eine Erkrankung zeitlich und örtlich begrenzt auftritt. Dies geschieht meist in einer bestimmten Region oder Personengruppe. Für die Definition wichtig ist, dass die Krankheit in der betroffenen Personengruppe dauerhaft in erhöhtem Maße auftritt. In diesem Gebiet spricht man dann vom Endemiegebiet. Eine der bekanntesten Endemien ist Malaria. Diese Krankheit (Tropenfieber) tritt in rund einhundert Ländern auf und ist dort in unterschiedlichem Niveau endemisch.

Was bedeutet eine „endemische Phase“ für den Umgang mit dem Coronavirus?

Wie Drosten in seinem Podcast weiter erklärte, würden bei einer solchen endemischen Phase wohl regelmäßige Impf-Auffrischungen nötig. Drosten hatte auch zuvor schon mehrfach betont, dass er langfristig damit rechnet, dass sich Sars-CoV-2 wie die altbekannten Coronaviren verhalten werde, die Erkältungen auslösen.

In Bezug auf die Impfkampagne warnte Drosten vor Rückschlägen durch Nachlässigkeit. Man müsse aufpassen, dass die Menschen künftig nicht nachlässig würden und sich zum Beispiel die Zweitimpfung nicht mehr abholten, weil sie keine Lust mehr hätten oder es zu kompliziert sei: „Solche Dinge dürfen einfach nicht eintreten. Das wird, glaube ich, die nächste große Aufgabe sein.“

Ziel seien mindestens 80 Prozent Zweifachimpfungen, zumindest in der „impffähigen erwachsenen Bevölkerung“, erinnert Drosten. Dies werde hoffentlich bis Ende August, Mitte September erreicht werden. Auch nach der Aufhebung der festgelegten Reihenfolge seit Montag bleibe es zunächst wichtig, die Gruppen zu impfen, in denen dies wegen des erhöhten Covid-19-Risikos dringlich sei. Das Augenmerk müsse im Moment noch auf der Versorgung der Menschen ab Mitte 40 liegen, so Drosten. Aktuell liegt der Anteil der vollständig Geimpften in der Bevölkerung bei knapp 22 Prozent.

(mit dpa)