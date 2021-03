„Wir sind fix und alle“ : Corona-Blues: Die psychischen Reserven sind aufgebraucht

Aachen/Berlin Steigen die Zahlen wieder? Wird endlich mehr geimpft? Schicke ich meine Kinder in die Schule? Das sind einige der Fragen, die Menschen momentan ständig durch den Kopf schwirren. Gerade ist die Situation besonders trübe - doch die Hoffnung sollte nicht verloren gehen.

„Es ist einfach anstrengend. Alles wie in einem Nebel“, schrieb der

Satiriker Jan Böhmermann bei Twitter. Die Journalistin

Teresa Bücker flüchtete sich in Sarkasmus. Sie sei froh, dass sie im

vorigen Jahr schwanger war - und nicht in diesem: „Wenigstens ab und

an mal einen Schnaps trinken und laufen gehen zu können, um nicht den

Verstand zu verlieren, macht es ein wenig leichter als damals als

Kugel.“