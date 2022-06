Sommer-Welle : Corona-Impfung: Ist ein vierter Pieks für mich sinnvoll?

Viele haben den Impfpass eine ganze Weile nicht in der Hand gehabt. Denn: Die Stiko empfiehlt eine vierte Impfung nur bestimmten Gruppen.

München/Hannover Die erste Booster-Impfung ist schon eine ganze Weile her. Derzeit steigen die Infektionszahlen wieder - und Herbst und Winter kommen auch noch. Ist es an der Zeit für eine vierte Corona-Impfung?

Viele haben den gelben Impfpass länger nicht in der Hand gehabt. Denn: Die dritte Impfung gegen Covid-19 liegt bei den meisten schon eine Weile zurück, oftmals mehr als ein halbes Jahr.

Wem wird eine zweite Auffrischungsimpfung empfohlen?

Zudem gilt die Empfehlung für Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen und für alle, die in medizinischen oder pflegerischen Einrichtungen tätig sind.

Wenn ich nicht unter die Stiko-Empfehlung falle: Wie finde ich heraus, ob sich ein zweiter Booster für mich lohnt?

Klar ist aber: Mit der Zeit nimmt die Immunität gegen Covid-19 ab. „Es gibt nicht den vollständigen oder gar keinen Schutz, sondern der Schutz liegt abgestuft dazwischen“, sagt der Infektiologe Christoph Spinner. Er ist Oberarzt und Infektiologe am Universitätsklinikum rechts der Isar der Technischen Universität München.

„Bei Älteren lässt der Schutz schneller nach, weil ihr Immunsystem nicht mehr so gut durch Impfungen trainierbar ist wie das jüngerer Menschen“, erklärt Spinner, der auch zu Corona-Impfstoffen forscht.

Chronisch Kranke und immungeschwächte Menschen sprechen generell schlechter auf die Impfung an und verlieren auch den Schutz schneller, so der Infektiologe. Für sie ist eine vierte Impfung oder gar fünfte Impfung somit eher sinnvoll.

Der Direktor der Klinik für Pneumologie rät dazu, nicht mit falschen Erwartungen auf eine vierte Impfung zu blicken. „Die Impfung schützt vor schwerer Erkrankung zwar immer noch sehr, sehr zuverlässig“, sagt Welte. Aber die derzeit zirkulierenden Omikron-Varianten sind leicht übertragbar, so Welte. Man sollte an den zweiten Booster besser nicht die Erwartung heften, so eine Infektion komplett vermeiden zu können.