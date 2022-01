Studienergebnisse : Menstruation: Corona-Impfung hat Einfluss auf weiblichen Zyklus - Welche Auswirkung das hat und was das bedeutet

Menstruation: Corona-Impfung hat Einfluss auf weiblichen Zyklus - Welche Auswirkung das hat und was das bedeutet

Trier/London Viele Frauen haben nach ihrer Corona-Impfung Unregelmäßigkeiten bei ihrer Menstruation oder ungewöhnlich starke Blutungen festgestellt. Jetzt haben neue Studien die Auswirkung bestätigt. Warum das Ergebnis ein Grund zur Beruhigung sein könnte.

Meldungen über Zyklusstörungen auch beim deutschen Paul-Ehrlich-Institut

Auch im Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) vom August 2021 tauchen Zyklusstörungen als Impf-Nebenwirkungen auf. In Internetforen und in den Medien sei vermehrt über Zyklusstörungen nach COVID-19-Impfung diskutiert worden, heißt es beim PEI. Dies habe das Paul-Ehrlich-Institut zum Anlass genommen, Meldungen über Zyklusstörungen in unterschiedlichem zeitlichen Zusammenhang nach Covid-19-Impfungen auszuwerten. Dem Paul-Ehrlich-Institut wurden laut Bericht bis zum 31.07.2021 insgesamt 310 Einzelfallmeldungen von Zyklusstörungen gemeldet, davon 157 Fälle nach Comirnaty (Biontech), 25 Fälle nach Spikevax (Moderna), 127 Fälle nach Vaxzevria (AstraZeneca) und ein Fall nach der Impfung mit Janssen.