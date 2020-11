US-Studie : Corona-Infektionen hauptsächlich an „Superspreader“-Orten

Corona-Infektionen hauptsächlich an „Superspreader“-Orten

Stanford Geschlossene Restaurants, Bars und Fitnessstudios - Deutschland befindet sich im Teil-Lockdown. Ob die Maßnahmen ausreichen, die Pandemie einzudämmen, muss sich noch zeigen. Aber sie könnten dafür ein wichtiger Schritt sein. Das legt zumindest eine US-Studie nahe.

Ein Großteil der Coronavirus-Infektionen passiert einer US-Studie zufolge aller Wahrscheinlichkeit nach an sogenannten „Superspreader“-Orten wie Restaurants, Fitnessstudios und Cafés.

Das zeigen Wissenschaftler von der Universität Stanford in Kalifornien anhand eines Computermodells, unter anderem auf Basis demografischer Daten, epidemiologischer Schätzungen und anonymer Handydaten, im Fachjournal „Nature“. Das Modell analysiert, wo Menschen den Tag über hingehen, wie lange sie jeweils bleiben und wieviele andere Menschen am selben Ort sind - und fand überall dort die meisten Infektionen, wo sich mehrere Menschen in geschlossenen Räumen über längere Zeit aufhalten.