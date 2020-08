Angst, allein zu sterben : Corona kann Psychotiefs verschärfen

Berlin Was macht Corona mit der Seele? Wer leicht verletzbar ist, den kann die Pandemie hart treffen. Aber nicht jeder ist gleich gefährdet.

Ältere zählen laut den Psychotherapeuten zu den am stärksten betroffenen Gruppen. „Die ständigen Gedanken an eine tödliche Infektionskrankheit können verängstigen und der Verlust an familiärer Aufmerksamkeit und Aufgaben zu Depressivität und dem Gefühl von Sinnlosigkeit führen“, so die Kammer in einer Übersicht über die bisherigen Studien zum Thema. Bei Vorerkrankungen oder begrenzter erwarteter Lebenszeit wirke sich langfristige Isolation ohne Austausch oft besonders heftig aus.