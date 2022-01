Omikron & Isolation : Die besten Tipps: So bereiten Sie sich auf die Corona-Quarantäne vor

Die besten Tipps: So bereiten Sie sich auf die Corona-Quarantäne vor

Trier Die Regeln für eine Corona-Quarantäne sind einfach - und streng. Wenn der Ernstfall eintritt, sollte man deshalb nicht völlig unvorbereitet sein. Das fängt schon dabei an, was man im Haus haben sollte.

Ein positives Schnell- oder Selbsttestergebnis kann verunsichern und viele Fragen aufwerfen: Wie verhalte ich mich richtig? Muss ich sofort in Corona-Quarantäne? Werde ich jetzt schwer krank? Wie kann ich andere Personen um mich herum schützen? Hier ein paar Fakten: Nicht alle Menschen, die sich mit dem Coronavirus infizieren, werden krank. Die meisten Infektionen verlaufen mild oder ohne Symptome, etwa zehn Prozent der Infizierten erkranken so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Bei einem leichten Krankheitsverlauf können Sie sich in Ruhe zuhause auskurieren. Dabei sollten Sie so wenig Kontakt wie möglich zu Ihren Haushaltsangehörigen haben, zum Beispiel indem Sie in einem separaten Zimmer bleiben. Nehmen Sie während der Quarantäne, wenn möglich, Ihre Mahlzeiten getrennt von den anderen Haushaltsmitgliedern zu sich.