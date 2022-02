Gesundheit : Wie sicher ist mein Corona-Schnelltest? So finden Sie es schon im Laden heraus

Trier Im Laden liegen oft verschiedene Corona-Schnelltests für den Heimgebrauch nebeneinander. Der Kunde ahnt vielleicht schon, dass nicht alle gleich gut funktionieren. Nun kann man sofort prüfen, welcher Test besser ist.

Es gibt eine lange Liste von Antigen-Schnelltests, die in Deutschland zugelassen sind. Welche davon am zuverlässigsten funktionieren, ist für den Kunden im Laden leider nicht erkennbar. Dabei gibt es drastische Abweichungen zwischen den Ergebnissen unterschiedlicher Produkte. Bei manchen liegt die Wirksamkeit unterhalb der Schwelle, die das staatliche Paul-Ehrlich-Institut als akzeptabel betrachtet.

Wie kann ich online den Schnelltest-Test durchführen?

Was tun, wenn die Corona-Warn-App Rot zeigt? Und was genau bedeutet die Warnung?

Wer steckt hinter schnelltesttest.de und woher kommen die Daten?

Was sagt die Bewertung über den einzelnen Corona-Schnelltest aus?

Warum finde ich im Schnelltest-Test nicht jedes Produkt?

Die Macher von „zerforschung“ erklären, dass die Datenbank nicht für jeden Strichcode ein Ergebnis liefern wird. Das liegt nicht daran, dass Produkte in den Daten des Paul-Ehrlich-Instituts fehlen. Es liegt daran, dass noch nicht alle Packungen für alle Corona-Schnelltests erfasst sind. Der gleiche Test kann zum Beispiel in unterschiedlichen Packungsgrößen mit verschiedenen Strichcodes verkauft werden. In solchen Fällen bittet „zerforschung“ darum, ein Bild der Packung und des Codes zu schicken, damit die Datenbank damit aufgestockt wird. Bis die Aktualisierung auf der Website auftaucht, kann es aber etwas dauern. Das Einpflegen solcher Daten geschieht nicht nur ehrenamtlich, sondern auch in Handarbeit.