Krankheitswelle in Deutschland Zahl der Atemwegserkrankungen deutlich gestiegen – das steckt dahinter

Durch Deutschland rollt eine Krankheitswelle, immer mehr Menschen leiden insbesondere unter Atemwegsinfekten. So sagte der Intensivmediziner Christian Karagiannidis: „Das Abwassermonitoring und andere Surveillancesysteme zeigen weiterhin ansteigende Corona-Zahlen, die sich auch in einer zunehmenden Krankheitslast der Allgemeinbevölkerung ausdrücken.“ Die Immunität sei aber offensichtlich weiterhin so gut, dass schwere Erkrankungen weitaus seltener auftreten als früher. „Auffällig ist der Beginn der RS-Virus-Welle, die in den kommenden Wochen vor uns liegt und naturgemäß die Kleinsten und Ältere sowie chronisch Lungenkranke besonders betrifft“, warnte Karagiannidis. Gegen Corona, RSV und Influenza stünden gut wirksame Impfstoffe zur Verfügung, die auch jetzt noch verabreicht werden könnten, sagte der Intensivmediziner.