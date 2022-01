Infektionsrisiko : Was tun, wenn die Corona-Warn-App Rot zeigt? Und was genau bedeutet die Warnung?

Was tun, wenn die Corona-Warn-App Rot zeigt? Und was genau bedeutet die Warnung?

Die Corona-Warn-App zeigt mit einer roten Kachel an, ob es aktuelle Risiko-Begegnungen gab. Foto: dpa/Kira Hofmann

Trier Wenn Ihre Corona-Warn-App auf Rot schaltet, sollten Sie darauf zügig reagieren. Die Wahrscheinlichkeit für eine Corona-Infektion ist dann nämlich deutlich erhöht.

Wir erklären, was eine rote Warnung genau bedeutet und wie man darauf reagieren sollte.

Was bedeutet es, wenn die Corona-Warn-App Rot anzeigt?

Bei den Anzeigen in der Corona-Warn-App geht es immer darum, wie hoch das persönliche Risiko für eine Corona-Infektion ist. Wenn in der App eine rote Kachel auftaucht, ist das die Stufe „erhöhtes Risiko“. Gemeint ist damit, dass man innerhalb der letzten 14 Tage eine Risikobegegnung mit einer positiv auf Corona getesteten Person hatte. Hinzu kommen aber noch weitere Faktoren, die im Hintergrund berechnet werden. Dazu zählen die Dauer einer Begegnung und die Distanz zu der positiv getesteten Person. Einen Einfluss hat auch, wie lange die Begegnung her ist und welche Symptome sich bei der Corona-Infektion gezeigt haben.