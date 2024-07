Fragen und Antworten Neue Corona-Welle mit FLiRT-Varianten: Was bedeutet das für den Sommer?

Für eine Weile war es wieder ruhiger geworden um die Zahl der Corona-Infektionen. Im Juli rückt das Virus nun wieder stärker in den Fokus. In den Arztpraxen gibt es eine ungewöhnlich hohe Zahl akuter Atemwegserkrankungen für diese Jahreszeit. Das Robert-Koch-Institut geht derzeit von rund 4,1 Millionen Erkrankungen dieser Art in Deutschland aus. Auch Sars-CoV-2 spielt dabei eine Rolle – und so zeichnet sich ab, dass bereits eine neue Corona-Welle kommt.