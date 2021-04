Antientzündliche Wirkung : Covid-19-Behandlung: Studie zu Asthma-Spray macht Hoffnung

Oxford/Berlin Schon seit Ausbruch der Pandemie suchen Forscher nach wirkungsvollen Mitteln, um schwere Covid-19-Verläufe zu verhindern. Neuer Hoffnungsträger ist nun ein Asthma-Spray. Eine Studie kommt zu einem vielversprechenden Ergebnis.

Auch der Infektiologe Clemens Wendtner sieht eine große Chance im

Einsatz des Mittels: „Mit dieser simplen, nebenwirkungsarmen und auch

noch kosteneffektiven Behandlung könnte nicht nur vielen ambulanten

Patienten mit milder Covid-Erkrankung in der Frühphase medizinisch

geholfen werden.“ Auch der Druck auf die Krankenhäuser könnte

reduziert werden, was ein wichtiges Argument in Zeiten von knappen

Betten angesichts der laufenden dritten Corona-Welle sei, so der

Chefarzt der München Klinik Schwabing.